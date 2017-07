Killing Floor 2 arriverà su Xbox One ad agosto e sarà ottimizzato per Xbox One X

in collaborazione conannuncia chesarà disponibile su Xbox One a partire dal 29 agosto, con supporto per Xbox One X.

Entrambe le versioni saranno acquistabili al prezzo di €39.99. Entrambe le versioni includeranno il gioco completo Killing Floor 2 e tutti i contenuti aggiuntivi precedentemente pubblicati - inclusi The Tropical Bash, The Descent ed elementi di The Summer Sideshow.

Killing Floor 2 comprenderà un nuovo contenuto esclusivo per le versioni Xbox One e Xbox One X che permetterà ai giocatori di sparare nitrogeno liquido che congelerà gli zed e li ridurrà in tanti piccolo pezzi con l’arma Freezethrower per il Survival Perk. Ci saranno 8 skin di armi esclusive per personalizzare la tua Xbox One o la tua Xbox One X. I giocatori che possiedono una Xbox One o una Xbox One X avranno anche l’accesso esclusivo all’uniforme Wasteland Armor, con 5 differenti stili di skin. La versione Xbox One X sarà potenziata con un supporto 4K, migliori performance, alta risoluzione delle texture e sistema di ombre sulla mappa migliorate. Tripwire è lieta di confermare che il gioco includerà il supporto per Mixer – il servizio di streaming next gen di Microsoft .