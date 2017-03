Killing Floor 2: disponibile ora l'aggiornamento The Descent Content Pack

ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento gratuito di, intitolatoe ora scaricabile su PlayStation 4 e PC.

Questo update introduce la mappa Descent e le nuove armi Spitfires (già presente nel precedente Killing Floor) e la Stoner 63a LMG, inoltre sono stati aggiunti nuovi trofei per la versione PlayStation 4. Per festeggiare la pubblicazione di questo aggiornamento, Killing Floor 2 è in vendita a prezzo scontato del 50% su Steam dal 23 al 27 marzo.