Killing Floor 2: necessario l'8% del lavoro per la versione PlayStation 4 Pro

Tempo fa, Mark Cerny aveva dichiarato che solo lo 0.3% del lavoro degli sviluppaotori sarebbe stato necessario per supportare PlayStation 4 Pro. A quanto pare, la percentuale può facilmente variare a seconda dei casi, come confermato da, autori di

"Sì, ci è voluto del lavoro supplementare", le parole del senior graphics programmer Dave Elder. "Si è trattato di un mese di lavoro in più solo per PS4 Pro, quindi circa l'8% del totale. I numeri ci Mark Cerny potrebbero essere accurati per un engine scritto appositamente per PS4; noi utilizziamo Unreal Engine 3, per raggiungere più piattaforme".

Discutendo dei miglioramenti tecnici apportati alla versione PS4 Pro di Killing Floor 2, Elder ha così aggiunto: "Utilizziamo la computazione asincrona per far costantemente lavorare la GPU a pieno regime, anche in quei momenti in cui altrimenti non l'avrebbe fatto. Non è una feature che i giocatori possono vedere, comunque, e la versione PS4 Pro del gioco è essenzialmente equivalente a quella PC con le impostazioni ad Ultra".

Killing Floor 2 è disponibile su PC e PS4. Il titolo è giocabile gratuitamente su Steam nel fine settimana.