Killing Floor 2: la versione Xbox One X gira a 1800p nativi

Quandoha annunciato la versionedi, lo sviluppatore ha confermato il supporto a Xbox One X. Grazie a una recente intervista, veniamo a conoscenza chegirerà sua 1800p nativi, con l'obiettivo di privilegiare il frame rate.

"Xbox One X è stata una piattaforma molto semplice su cui sviluppare. Far girare la versione Xbox One del gioco su Xbox One X ha richiesto uno sforzo ingegneristico molto contenuto. Avremo impiegato all'incirca 4 ore di lavoro. Killing Floor 2 gira a 1800p nativi su Xbox One X. Abbiamo condotto alcuni esperimenti con il 4K nativo, ma il frame rate crollava in maniera eccessiva. I 1800p permettono di ottenere un ottimo bilanciamento tra qualità visiva e fluidità. Non abbiamo ancora un target specifico per il frame rate su Xbox One X, dal momento che il gioco vanta una fluidità maggiore rispetto alla controparte Xbox One anche alla risoluzione 1800p. Su Xbox One X useremo le Texture Ultra e incrementeremo la risoluzione delle shadow maps e della shadow draw distance" dichiara Tripwire Interactive ai microfoni di Wccftech.

Per fare un paragone, anche la versione Playstation 4 Pro di Killing Floor 2 gira a 1800p con le Texture Ultra, ma con la sostanziale differenza che i 1800p non sono nativi, visto che questa risoluzione viene raggiunta solo tramite il checkerboard rendering. Ricordiamo che la versione Xbox One di Killing Floor 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 29 Agosto.