Kindgom Hearts 3: non è previsto un ritorno nei mondi già visitati

I mondi Disney sono da sempre una grande ricchezza per la serie di, ed i fan apprezzano molto la loro varietà. Nella trama di, infatti, era presente la possibilità di rivisitare i mondi una volta completati, ma sembra proprio che nel terzo capitolo questa opzione non ci sarà.

In un'intervista rilasciata a Dengeki, di recente, Tetsuya Nomura, direttore del progetto, ha affermato che purtroppo la trama non prevederà un ritorno nei mondi già visitati. Quando gli è stato chiesto se nel gioco fosse previsto uno scenario simile a quello di Kingdom Hearts 2, che includeva tale opzione, il designer ha risposto "Personalmente, mi piaceva l'idea di rivisitare i mondi un'altra volta, ma Kingdom Hearts 3 avrà un percorso diverso".

Per quanto riguarda la possibilità di tornare a visitare i luoghi in cerca di oggetti a proprio piacimento, al di fuori della trama principale, Nomura non ha accennato alcun dettaglio.

Cosa ne pensate? Sentirete la mancanza di questa possibilità?