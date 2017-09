King's Knight: Wrath of the Dark Dragon è ora disponibile su iOS e Android

: Trent'anni dopo la sua uscita in Giappone,ha annunciato che il celebre sparatutto a scorrimento a 8 bitè tornato col nome died è ora disponibile su dispositivi mobile.

King's Knight: Wrath of the Dark Dragon è lo sparatutto che appare all'interno della storia di Final Fantasy XV come uno dei passatempi preferiti di Noctis. Il titolo è basato su King's Night, sviluppato originariamente da Square per il NES nel 1986 da Hironobu Sakaguchi e Nobuo Uematsu. Questa nuova versione include una nuova storia e un nuovo mondo in cui i giocatori dovranno sconfiggere dei nemici e distruggere allo stesso tempo gli ostacoli lungo il loro cammino. Il gioco include più di 100 nuove missioni, dozzine di nuovi ostacoli, nemici, trappole, elementi delle classi e una modalità multigiocatore fino a quattro giocatori. Il livello di difficoltà sarà alla pari di quello del gioco originale.

King's Knight: Wrath of the Dark Dragon è ora disponibile per il download gratuito su App Store per iPhone e iPad e su Google Play per i dispositivi Android.