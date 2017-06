Kingdom Come Deliverance: nuovo teaser in vista dell'E3 2017

: Per rendere più breve l'attesa in vista dell'E3,hanno pubblicato un nuovo teaser trailer di

Il video offre una panoramica dei bellissimi paesaggi, dei villaggi dettagliatissimi, dei magnifici castelli e delle potenze di cui farai parte. Kingdom Come Deliverance è un open-world RPG che ti immergerà in un’avventura epica nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori mentre combatti gli invasori, affronta le missioni e fai scelte importanti. Esplora castelli, foreste, villaggi e vivi location realistiche ambientate nel Medioevo.

Il gioco è ancora privo di una finestra di lancio, Kingdom Come Deliverance è attualmente in fase di sviluppo per PC, Xbox One e PlayStation 4, con supporto per PS4 Pro.