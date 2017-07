ha pubblicato un nuovo Cinematic Trailer di, Action RPG ad ambientaziine medievale che mette il giocatore nei panni di Henry, valoroso guerriero che dovrà vendicare il suo villaggio dall'attacco di Re Sigismondo.

Kingdom Come Deliverance sarà disponibile dal 13 febbraio 2018 su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro), Xbox One e PC Windows, maggiori dettagli e novità sul gioco potrebbero arrivare dalla Gamescom di Colonia, in programma dal 23 al 26 agosto, restate sintonizzati queste pagine per tutti gli eventuali aggiornamenti in merito.