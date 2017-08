Kingdom Come Deliverance torna a mostrarsi in un drammatico story trailer

hanno quest'oggi diffuso un nuovo story trailer dedicato a, RPG in prima persona ad ambientazione medievale in arrivo su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima all'articolo, è caratterizzato da toni particolarmente drammatici e ci introduce alla storia di Henry, valoroso cavaliere che intraprenderà un addestramento militare per riuscire a vendicare la morte dei suoi genitori. Il titolo prende luogo nel Regno di Boemia, facente parte della odierna Repubblica Ceca (e corrispondente alla terra natale dei ragazzi di Warhorse Studios).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance uscirà il 13 febbraio su PC, PS4 (con supporto a PS4 Pro) e Xbox One. Il gioco potrebbe tornare a far parlare di sé durante la GamesCom di Colonia che si terrà dal 23 al 26 agosto: vi invitiamo dunque a continuare a seguire le nostre pagine.