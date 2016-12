Kingdom Come Deliverance: vediamo la prima quest in un'ora di gameplay

Il team diha pubblicato un nuovo video di gameplay per, in cui gli sviluppatori affrontano la prima quest del gioco, mettendo in evidenza la complessa struttura della missione e delle meccaniche.

Avvertenza Spoiler: dal momento che viene mostrata la prima missione del gioco, il video riportato in cima potrebbe contenere diverse anticipazioni sulla storia di Kingdom Come Deliverance, quindi invitiamo alla cautela i lettori che non vogliono rovinarsi la sorpresa.

I due membri del team Tobi e Martin affrontano la prima quest di Kingdom Come Deliverance - il promettente gioco di ruolo realistico che vuole portarci nel Medioevo europeo - mentre ci raccontano la struttura della missioni e le varie sfaccettature della meccanica di gioco. Ricordiamo che il titolo è atteso nel corso del 2017 su PC, Xbox One e PS4.