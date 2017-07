Kingdom Hearts 3 arriva nel 2018, nuovo trailer dal D23

In occasione del panel Level Up! The Walt Disney Company's Video Game Showcase ospitato alha finalmente rivelato che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 uscirà nel corso del 2018 su

Durante il panel è stato presentato un nuovo gameplay trailer, dove a un certo punto è arrivata una gradita sorpresa per tutti i fan dell'immaginario Disney: tra i mondi presenti all'interno di Kingdom Hearts 3, infatti, ce ne sarà uno dedicato al celebre Toy Story, in cui avremo l'abilità di guidare anche un mech giocattolo. Il video include nuove cutscene e diverse sequenze di gameplay inedite: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.



L'uscita di Kingdom Hearts 3 è attesa entro il 2018 sia su Playstation 4 che su Xbox One. Su Everyeye.it trovate anche nuovi screenshot del gioco che mostrano nel dettaglio l'appena annunciato mondo di Toy Story.