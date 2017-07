Kingdom Hearts 3 avrà un secondo personaggio giocabile; tanti dettagli da Nomura

In occasione del D23 Expo 2017,hanno annunciato la finestra di lancio di, mostrando inoltre un nuovo trailer che ha svelato la presenza del mondo di

Grazie alle interviste di IGN.com e GameInformer.com a cui Nomura ha preso parte, possiamo ora apprendere tantissimi altri dettagli sul gioco.

Innanzitutto, è stato confermato dal director che, oltre a Sora, sarà possibile controllare un secondo personaggio giocabile nel corso dell'avventura. Maggiori dettagli al riguardo, non sono purtroppo stati svelati.

A differenza dei capitoli precedenti della serie, il party di Kingdom Hearts 3 potrà comprendere più di 2 personaggi aggiuntivi. "Fino a cinque giocatori, o anche più, potranno unirsi al party", sono infatti state le dichiarazioni del director.

Confermato il ritorno delle Gummiship, che a quanto pare non mancheranno di portare con sé delle novità: "I membri dello staff e il team di sviluppo cercano sempre di provare qualcosa di nuovo, anche con le feature già introdotte in passato. Cercano sempre di renderle proprie, o di limarle, cosicché possano risultare adatte a Kingdom Hearts 3".

Il mondo di Toy Story, rivelato solo poche ore fa, è stato fortemente voluto da Nomura: il director giapponese ha rivelato di aver spesso "immaginato nella propria mente" un Sora dalle fattezze di un giocattolo facente parte del mondo creato da Pixar, e veder realizzato il suo sogno è davvero "esaltante".

La storyline sarà ambientata dopo Toy Story 2 (tanto che Nomura parla di una sorta di sequel) e ci vedrà andare alla ricerca di Andy, misteriosamente scomparso. La trama sarà completamente slegata dai capitoli originali della serie animata, così come espressamente richiesto da Pixar.

Il mondo di Toy Story sarà decisamente esteso, stande alle parole di Nomura: qui avremo la possiblità di esplorare aree molto ampie, divise in "livelli", in cui prenderemo parte a molteplici sequenze di azione.

Infine, Nomura si è espresso sulla possibile versione Nintendo Switch: pur non chiudendo le porte ad un'eventuale operazione di porting in futuro, Square-Enix è al momento concentrato sulle due piattaforme di riferimento già annunciate (stesso discorso vale per un'ipotetica collection dei vecchi episodi della serie da portare su Xbox One).

Kingdom Hearts 3 uscirà nel corso del 2018 su PS4 e Xbox One.