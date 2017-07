Kingdom Hearts 3: ecco quale sarà il primo mondo esplorabile

Nel corso di una recente intervista concessa a Dengeki,ha rivelato quale sarà la prima area di gioco che potremo visitare all'interno dell'attesissimo, titolo di cui abbiamo conosciuto la finestra di lancio solo pochi giorni fa.

Come dichirarato dal director giapponese, Kingdom Hearts 3 inizierà nella Twilight Town (Crepuscopoli), il mondo, già apparso in diversi capitoli precedenti della serie, in cui è "nato" il Nessuno di Sora: Roxas. Il primo livello, come di consueto, fungerà da tutorial, così che i giocatori abbiano la possibilità di assimilare le principali meccaniche di gioco e le novità di gamepaly introdotte con questo nuove episodio della saga.

Kingdom Hearts 3 uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Square-Enix tornerà a parlare del gioco al D23 Japan che si terrà il prossimo febbraio.