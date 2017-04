Kingdom Hearts 3: fan delusi per la mancanza di informazioni e novità sul gioco

Alcuni fan hanno sfogato su Twitter la propria delusione per la mancanza di di novità suha condiviso un suorealizzato per festeggiare il 15° anniversario della saga, inoltreha pubblicato, nessuna informazione è stata però rivelata riguardo al terzo capitolo...

Come ricorderete, il publisher aveva promesso grandi novità in arrivo durante l'inverno ma la stagione invernale è ormai passata senza nessuna sostanziale novità riguardo il gioco, se non uno screenshot mostrato al MAGIC 2017 di Monaco lo scorso mese di febbraio.

I fan non hanno nascosto il proprio malcontento pubblicando alcuni Tweet in cui rimproverano Square-Enix per la mancanza di nuove informazioni sul gioco. Secondo alcuni rumor, il reveal del gioco sarebbe previsto per il prossimo E3 di Los Angeles, al momento tuttavia non ci sono conferme ufficiali in merito.