Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy VII Remake usciranno nel 2018?

Come segnalato sul forum di NeoGAF,ha recentemente condiviso un documento finanziario che illustra le principali pubblicazioni dell'anno fiscale in corso, tra cui troviamo

Il remake di Final Fantasy VII e il terzo episodio di Kingdom Hearts compaiono nella colonna "Anno Fiscale 2018 e oltre", l'anno fiscale 2018 terminerà il 31 marzo del prossimo anno ma il fatto che il publisher abbia aggiunto la dicitura "oltre" ha portato alcuni insider a speculare riguardo la possibile finestra di lancio dei due titoli.

Allo stato attuale, sembra improbabile che i giochi in questione possano uscire nel 2017, il lancio nel primo trimestre del 2018 non è escluso per Final Fantasy VII Remake mentre Kingdom Hearts III potrebbe vedere la luce durante l'autunno del prossimo anno. Per il momento, in ogni caso, si tratta solamente di speculazioni e il documento potrebbe non essere aggiornato, vi invitiamo quindi a prendere la notizia come un rumor non confermato.