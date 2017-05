Kingdom Hearts 3: un insider smentisce i rumor sul taglio dei contenuti

Nella giornata di ieri sono stati diffusi alcuni rumor riguardo un possibile taglio di contenuti da, con l'obiettivo di velocizzare i lavori e far uscire il gioco nel 2018, termine ultimo fissato dal publisher. Oggi un insider smentisce queste voci.

Secondo Jose Álamo, il report trapelato sul web non è corretto e Square-Enix non avrebbe tagliato contenuti per accelerare la produzione del gioco, a dispetto di quanto dichiarato dalla fonte del rumor. Al momento la situazione non è chiara e il publisher non si è pronunciato ufficialmente riguardo queste voci, che al momento risultano quindi delle semplici indiscrezioni.

Appare tuttavia decisamente probabile la pubblicazione di un nuovo trailer (e magari di un video gameplay) durante il prossimo E3 di Los Angeles, in programma dal 13 al 15 giugno. Kingdom Hearts 3 è ancora privo di una finestra di lancio, il gioco dovrebbe uscire nel 2018.