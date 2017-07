Kingdom Hearts 3: Nomura commenta il possibile ritorno di Sephiroth

Durante un'intervista concessa al The Mirror , Tetsuya Nomura si è espresso sul possibile ritorno diin, lasciando intendere che la presenza del celebre personaggio rimane ancora un oggetto di discussione all'interno del team.

Quando Tetsuya Nomura è stato interrogato sulla presenza di Sephiroth tra i boss segreti di Kingdom Hearts 3, il game director ha dato la seguente risposta: "Non saprei dirvelo con certezza. Davvero vorreste affrontare Sephiroth per l'ennesima volta? Stiamo ancora valutando la cosa, ma il mio team è preoccupato che il ritorno del personaggio possa risultare ridondante, dal momento che lo abbiamo riproposto in molte occasioni."

Insomma, la presenza di Sephiroth tra i boss affrontabili in Kingdom Hearts 3 rimane una decisione ancora da stabilire. A voi farebbe piacere la comparsa del celebre personaggio di Final Fantasy VII?