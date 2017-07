Kingdom Hearts 3: Nomura fa chiarezza sulla possibile versione Switch

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato alcune dichiarazioni di Tetsuya Nomura sul possibile arrivo disu. Parlando ai microfoni di Famitsu, il game director giapponese ha voluto fare chiarezza sulle sue precedenti affermazioni.

A quanto pare, le testate occidentali si sono prese qualche libertà di troppo nell'interpretare le dichiarazioni di Tetsuya Nomura. Durante una recente intervista concessa a Famitsu, infatti, il game director ha voluto chiarire un passaggio molto importante delle sue recenti dichiarazioni a proposito di Kingdom Hearts 3: il gioco si trova attualmente in sviluppo per PS4 e Xbox One, ma quando i lavori saranno ultimati si potrebbero prendere in considerazione anche le altre piattaforme. Proprio questo è il punto: Nomura avrebbe parlato di "altre piattaforme" in generale, senza focalizzarsi in particolar modo su Nintendo Switch, che a questo punto rimarrebbe una console da valutare esattamente come le altre piattaforme, senza nulla di certo.

Infine è stato chiarito anche un altro passaggio riguardante il possibile arrivo su Xbox One di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX: dal momento che Kingdom Hearts 3 ha la massima priorità, un ipotetico porting di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX su Xbox One potrebbe arrivare soltanto dopo il 2018, una finestra di lancio che a detta di Tetsuya Nomura potrebbe essere poco invitante per il mercato, visto che nel frattempo sarebbe già uscita Xbox One X e che gli utenti potrebbero manifestare scarso interesse per un porting di titoli già disponibili su altre piattaforme, in particolar modo in Giappone.

Ricordiamo che di recente il game director si è espresso anche sullo sviluppo di Final Fantasy VII Remake.