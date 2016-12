Kingdom Hearts 3: Nomura parla del comparto tecnico e del gameplay

Durante un'intervista rilasciata a Dengeki Online è tornato a parlare die delle sfide affrontate nel processo di sviluppo, sia per quanto riguarda il comparto grafico che per il sistema di combattimento.

Nomura ha confermato che ci saranno sostanziali differenze tra il sistema di combattimento di Kingdom Hearts 3 e quello di Kingdom Hearts 0.2: Birth by Sleep - A Fragmentary Passage, ma quest'ultimo sarà un buon metro di paragone per capire cosa aspettarsi dal nuovo capitolo della saga in sviluppo per PS4. Parlando del comparto grafico, verrà implementato per la prima volta un sistema di illuminazione dinamico grazie all'aiuto di Visual Works, l'ideale per ricreare le atmosfere dei mondi Disney, mentre in termini di gameplay possiamo aspettarci l'inclusione di una feature simile al Reaction Command di Kingdom Hearts 2, ma ancora più evoluto.

Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 è atteso su PS4 e Xbox One. Per il momento Square Enix non ha annunciato una data di uscita, tuttavia alcuni recenti rumor fanno ben sperare sullo stato attuale dei lavori.