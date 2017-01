Kingdom Hearts 3: non è esclusa la personalizzazione estetica dei personaggi

In una recente intervista a Dengeki PlayStation, il director Tetsuya Nomura, è tornato a parlare di, fornendo maggiori informazioni sulla possibile implementazione della personalizzazione estetica dei personaggi di questo atteso terzo capitolo principale della serie.

Nomura sarà particolarmente attento al feedback che queste feature riceverà in Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 -A Fragmentary Passage: se i giocatori apprezzeranno la novità, allora si potrebbe pensare di introdurla anche in Kingdom Hearts 3. Tuttavia, sarà il tempo a disposizione del team di sviluppo a giocare il ruolo più importante in tal senso. "Abbiamo altre priorità davanti a noi, quindi dipenderà dal tempo. Ma staremo a vedere il tipo di reazione con Kingdom Hearts 0.2 e valuteremo".

Kingdom Hearts 3 è atteso su PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente Tetsuya Nomura ha diffuso maggiori dettagli anche sul gameplay e sul comparto tecnico del gioco.