In occasione delhanno pubblicato un nuovo trailer die svelato la finestra di lancio del gioco, atteso per il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. In calce alla notizia trovate anche una serie di screenshot e immagini inedite.

Nello specifico, il publisher ha diffuso alcuni screenshot tratti dal trailer e incentrati principalmente sul mondo di Toy Story, non manca però immagini tratte dalle battaglie e artwork dei modelli dei personaggi di Sora, Pippo e Paperino. Infine è stato reso disponibile anche un Excerpt Trailer dedicato al mondo di Hercules.

Kingdom Hearts 3 uscirà il prossimo anno su Xbox One e PlayStation 4, restiamo in attesa di ulteriori dettagli sul gioco Square-Enix.