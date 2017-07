Kingdom Hearts 3 sarà grande protagonista del D23 Japan

Dopo aver annunciato la finestra di lancio ed aver mostrato un nuovo trailer del gioco incentrato sul mondo diha confermato chesarà grande protagonista del D23 Japan.

L'edizione nipponica dell'evento già tenutosi in Nord America (e durante il quale sono arrivate le succose novità), prenderà luogo al Tokyo Disney Resort il prossimo 10 febbraio 2018, per poi terminare il giorno 12 dello stesso mese. Square-Enix ha assicurato che concederà al suo gioco ampio spazio, ed è quindi lecito aspettarsi nuovi e rilevanti dettagli per l'occasione.

Kingdom Hearts III uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2018. Nomura ha recentemente chiarito sulla possibilità di veder arrivare il titolo su Nintendo Switch, oltre ad aver discusso dell'ipotetico ritorno di Sephiroth.