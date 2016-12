Kingdom Hearts 3 si avvicina alla fase di post produzione?

è uno dei titoli targatipiù attesi dai giocatori; tuttavia, non disponiamo di molte informazioni al riguardo, e i fan sono in trepidante attesa che la compagnia nipponica sveli finalmente qualcosa in più sulla nuova avventura di Sora e compagni.

A confortare in parte i giocatori, è emerso nel corso della giornata un piccolo indizio, che potrebbe farci intuire l'attuale stato di sviluppo del gioco: una lista di lavoro stilata da Square-Enix Japan, e inviata al team interno di Osaka che si sta occupando del titolo, sembrerebbe indicare che il gioco si stia orientando verso una relativa conclusione dei lavori. Un lighting artist è infatti richiesto per apportare dei perfezionamenti di illuminazioni in fase di post produzione. Con un'informazione del genere, è possibile presumere che, tutto sommato, Square-Enix sia ad un buon punto del ciclo di lavoro, e che la release del gioco non sia così lontana come si teme. Ciononostante, si tratta di mera speculazione, rimaniamo quindi in attesa che vengano diffuse maggiori informazioni ufficiali.

Kingdom Hearts 3 arriverà su PS4 e Xbox One.