Sono passati quattro anni dal primo annuncio di, in questo lasso di tempo, il publisher giapponese non ha rivelato molti dettagli sul gioco, limitandosi a pubblicare brevissime sequenze filmate. In totale,ha pubblicato otto minuti di video, come segnalato dall'utente di NeoGAF Crash-14.

Crash-14 ha montato tutto il materiale diffuso in questi anni in un video, che potete visualizzare in calce alla notizia. Dal primissimo trailer di annuncio mostrato all'E3 2013 fino alla singola immagine diffusa a febbraio durante il MAGIC 2017 di Monaco.

Square-Enix aveva promesso l'arrivo di informazioni durante lo scorso inverno, ma così non è stato. Maggiori dettagli su Kingdom Hearts III potrebbero essere svelati durante il prossimo E3 di Los Angeles, in programma a giugno.