Kingdom Hearts 3: Tetsuya Nomura parla del personaggio di Sora

è stato recentemente intervistato da Famitsu e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, anche die in particolare del personaggio di Sora.

Di seguito, le dichiarazioni di Nomura, tradotte in inglese da KHInsider: "Dico che Sora è un ragazzo normale, come tutti gli altri. Molti non saranno d'accordo con questa affermazione, me ne rendo conto. Com'è possibile che un ragazzo che porta con sè i cuori di altre persone e affronta una fantastica avventura in un mondo da sogno? E' semplice, tutti viviamo le nostre esperienze mentre percepiamo le emozioni dei cuori delle altre persone. Tenendo in mente questo concetto, Sora affronterà tante esperienze diverse e maturerà come persona, ma in fondo, resterà un ragazzo normale, esattamente come tutti gli altri."

Kingdom Hearts III è ancora privo di una data di uscita, maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare nel corso del 2017.