Kingdom Hearts 3: Tetsuya Nomura si esprime sulla versione Switch e sui DLC

IGN.com e DualShockers hanno avuto modo di intervistare recentemente: in questa occasione, il producer disi è espresso riguardo il possibile arrivo del gioco su Nintendo Switch.

A una precisa domanda di IGN.com riguardo la possibilità di vedere Kingdom Hearts 3 su Switch, Nomura si è espresso in questi termini: "Nintendo Switch è una piattaforma interessante ma al momento non posso dire con leggerezza se Kingdom Hearts III uscirà anche su questa console. Se lo facessi, sono certo che i fan ci chiederebbero a gran voce di terminare prima i lavori sulle versioni già annunciate, anzichè pensare a portare il gioco su altri formati. Al momento dunque l'intenzione è quella di focalizzarci sulle versioni per PlayStation 4 e Xbox One e solo dopo valuteremo eventualmente altre opzioni."

Risposta breve per quanto riguarda invece l'arrivo di una ipotetica collection su Xbox One: "Come già detto, se annunciassimo un nuovo progetto legato al franchise i fan potrebbero reagire male... I giocatori occidentali vorrebbero vedere i precedenti episodi della serie su Xbox One? Gli utenti giapponesi potrebbero pensarla diversamente... inoltre visto l'arrivo di Xbox One X potrebbe essere tardi per lanciare una raccolta di questo tipo."

Ai microfoni di DualShockers invece Nomura parla dei DLC: "Sebbene nulla sia scolpito nella pietra, posso dirvi che abbiamo iniziato a pensare al sistema per ospitare contenuti aggiuntivi. Il supporto per i DLC non può essere aggiunto in un secondo momento, si tratta di qualcosa che richiede davvero tanto lavoro, abbiamo quindi preferito predisporre il gioco ad ospitare ulteriori contenuti. Questo però non vuol dire che Kingdom Hearts III avrà o non avrà DLC."

Kingdom Hearts 3 è atteso per il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, il trailer mostrato in occasione del Disney D23 ha svelato l'aggiunta del mondo di Toy Story.