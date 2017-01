Kingdom Hearts celebra i 20 anni di Final Fantasy VII

Quest'anno non ricorre solo il trentesimo anniversario della serie, cheha celebrato con un evento e degli annunci questa mattina, ma è anche il ventesimo compleanno di, uno dei capitoli più amati dai fan, e per ricordarcelo, il profilo Twitter diha pubblicato un apposito artwork.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, ritrae Sora con il suo Keyblade in una posa che richiama quella di Cloud davanti sullo sfondo di Midgar nel più famoso key artwork di Final Fantasy VII, che i più nostalgici ricorderanno e riconosceranno immediatamente. Restiamo in attesa di ulteriori novità sull'arrivo di Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3.