Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix: un nuovo trailer con i personaggi Disney più celebri

hanno presentato oggi un trailer dedicato a, disponibile dal 31 marzo su PlayStation 4. Il video presenta una serie di eroi personaggi come Topolino, Pippo, Paperino, Jack Sparrow, Stitch, Ariel e molti altri ancora.

Questa raccolta rimasterizzata in alta definizione porta sei celebri avventure della serie di Kingdom Hearts per la prima volta su PlayStation 4, offrendo ai fan l’opportunità unica di vivere tutti i momenti più celebri della serie. Per chi non conosce la serie, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix è anche l’opportunità perfetta per scoprire la magia della serie prima del lancio di Kingdom Hearts III.