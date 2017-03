arriverà in Europa il 31 marzo ma nel frattempo le principali testate online stanno pubblicando le prime recensioni della nuova raccolta targata

Tra i primi giudizi troviamo quelli di PlayStation Universe (90/100), COGConnected (90/100), DualShockers (80/100), Hardcore Gamer (80/100), Attack of the Fanboy (80/100) e Twinfinite (70/100). Nel momento in cui scriviamo, il voto su Metacritic è pari a 84, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri.

Ricordiamo che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX sarà disponibile in Europa dal 31 marzo, in esclusiva su PlayStation 4.