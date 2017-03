Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX si mostra in un nuovo video di gameplay

Durante uno stage event tenuto al PAX East di Boston,ha mostrato un nuovo video di gameplay per. Le sequenze di gioco, che potete apprezzare tramite il video che vi riportiamo in calce, sono tratte da, qui riproposte in 1080p e 60fps.

Ricordiamo che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX include i seguenti titoli della celebre saga di Square-Enix: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmato), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:coded (filmato). La raccolta è già disponibile in Giappone da pochi giorni, mentre arriverà in esclusiva PlayStation 4 in Europa il prossimo 31 marzo. Per tutte le news principali della settimana, vi rimandiamo alla nostra rubrica.