Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix: tutti i giochi saranno su un solo disco

PlayStation Japan ha pubblicato oggi nuovi screenshot tratti da, nei quali è possibile vedere l'aspetto della raccolta su PS4 e soprattutto il menu iniziale, che ci permette di scegliere a quale dei titoli inclusi vogliamo giocare.

La schermata, inoltre, ci permette di capire che tutti e sei i titoli sono contenuti in un singolo disco.

Potete trovare gli scatti riportati nella galleria in calce alla notizia, lasciandovi alla visione ricordiamo che Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix sarà disponibile a partire dal prossimo 31 marzo in Europa, su PlayStation 4. La raccolta include i titoli: Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (filmato), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix, Kingdom Hearts Re:coded (filmato).