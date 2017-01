Kingdom Hearts HD 2.8: 15 minuti di gameplay di A Fragmentary Passage

Il canale YouTube Pure PlayStation ha pubblicato un video che mostra quindici minuti di gameplay di, avventura inclusa nella nuova raccolta, in arrivo il 24 gennaio su PlayStation 4.

A Fragmentary Passage è ambientato dopo la fine degli eventi narrati in Kingdom Hearts Birth by Sleep e svelerà cosa è realmente accaduto ad Aqua durante la sua permanenza nel Regno Oscuro. Il video (che trovate in calce alla notizia), contiene ovviamente spoiler sulla trama, se non desiderate anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura.

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue include Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage, Kingdom Hearts Dream Drop Distance Remastered e la raccolta di cinematiche Kingdom Hearts X Back Cover.