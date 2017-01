Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue: i voti della stampa internazionale

esce oggi in Europa e Nord America e come da tradizione arrivano ancje le prime recensioni da parte della stampa internazionale, la quale ha accolto positivamente la nuova raccolta

Tra le recensioni pubblicate citiamo quelle di PlayStation Universe (90), Gaming Age (100), Digital Chumps (90), Game Over Online (90), Attack of the Fanboy (90), God is a Geek (90), Hardcore Gamer (80), Hobby Consolas (85), IGN Spagna (78), Destructoid (75) e Trusted Reviews (60). Nel momento in cui scriviamo, il voto su Metacritic è pari a 80. Su Everyeye.it trovate la recensione di Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue per PlayStation 4, buona lettura.