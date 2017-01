Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter: la Video Recensione della nuova antologia di Square-Enix

L'ultima collection dinon è l'antologia più ricca tra quelle dedicate alla saga, ma resta comunque assolutamente imperdibile per gli appassionati dell'opera di Nomura.

La raccolta contiene sia la remastered di Dream Drop Distance (uscito su 3DS nel 2012) sia Black Cover (un lungometraggio che narra le vicende di Kingdom Hearts χ dalla prospettiva dei Veggenti), sia un gioco del tutto inedito, A Fragmentary Passage, sequel di Birth By Sleep che si ricollega all’incipit di Kingdom Hearts 3. In virtù dell'introduzione di quest'ultimo frammento, Final Chapter Prologue diviene un tassello imprescindibile per comprendere fino in fondo la complessa narrativa della serie. Forse il prezzo di vendita resta un po' troppo elevato in rapporto all'offerta contenutistica, ma il costo è bilanciato da un eccellente lavoro di rimasterizzazione per quanto riguarda il porting di Dream Drop Distance.