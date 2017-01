Kingdom Hearts: Square Enix inaugura il Memorial Clork per il 15° anniversario

In vista del 15° anniversario diha inaugurato undedicato alla saga. L'orologio è in mostra presso la stazione di Shinjuku a Tokyo, insieme ad altre creazioni artistiche a tema.

L'orologio punta alla mezzanotte compresa tra l'11 e il 12 Gennaio, giorno in cui Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue debutterà in Giappone su Playstation 4 (in Europa bisognerà aspettare il 24 Gennaio). A fondo pagina vi abbiamo riportato qualche foto scattata nei pressi del Memorial Clock di Tokyo, dove potete vedere un murales dedicato ai personaggi della saga. Ricordiamo che il 15° anniversario di Kingdom Hearts verrà celebrato il 28 Marzo 2017.