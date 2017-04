Kingdom Hearts Union X è ora disponibile in Europa

ha annunciato cheè ora disponibile in Europa per iOS e Android, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. Il gioco è una versione aggiornata di, titolo pubblicato lo scorso anno su smartphone e tablet.

Kingdom Hearts Union X aggiunge la modalità multiplayer Union Cross, oltre alla nuova Theater Mode che permetterà ai giocatori di vedere e rivedere liberamente tutte le cutscene del gioco.

L'app è scaricabile gratuitamente, distribuita come free-to-play con supporto per gli acquisti in-app. Square-Enix sta distribuendo in queste ore moneta virtuale e oggetti in-game gratuiti per festeggiare il lancio del gioco, che ha già riscosso un notevole successo con oltre 120,000 utenti pre-registrati in tutto il mondo.