Di recente,ha annunciato, versione aggiornata di. Oggi la compagnia ha comunicato che l'update sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo 23 marzo, scaricabile da App Store e Google Play.

Con questo aggiornamento, i giocatori potranno creare delle squadre di sei elementi e di utilizzare il matchmaking per sconfiggere orde di Heartless insieme agli amici. Inoltre, verranno implementate delle funzioni che permettono agli utenti di comunicare tra loro, e una modalità per guardare liberamente i filmati del gioco.

L'arrivo in Occidente di Kingdom Hearts Union X è previsto per il mese di aprile, in data non ancora specificata, ma restiamo in attesa di saperne di più.