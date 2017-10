Kirby Battle Royale: nuovo video con sei minuti di gameplay

ha pubblicato un nuovo trailer diche include sei minuti di gameplay del nuovo gioco dedicato alla pallina rosa.

Il filmato permette di dare uno sguardo ad alcune delle principali abilità copiative di Kirby, tra cui Spada, Martello, Bomba, Tornado, Dottore, Ombrello, Scarafaggio e Ninja, nonchè alle modalità di gioco Assemble Apple Match, Battle Royale, Treasure Hunting, Attack Riders, Answer Action Theater, Launch Rocket Race, VS Robo Bonkers, Smash Hockey, Tossing Train e Flag Shoot.

Kirby Battle Royale uscirà a novembre in Giappone e arriverà in Europa e Nord America il prossimo 19 gennaio, in esclusiva su Nintendo 3DS.