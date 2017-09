Nel corso delche sta volgendo alla conclusione in questo momento, l'azienda di Kyoto ha annunciato il nome e la finestra di uscita del prossimo capitolo disu Switch: il gioco si intitola Kirby: Star Allies e sarà lanciato sulla console ibrida della Grande N nel corso della primavera del 2018.

Per l'occasione è stato inoltre condiviso un breve trailer (che potete osservare a inizio pagina) grazie al quale possiamo osservare in anteprima qualche spezzone di gameplay e farci un'idea dell'atmosfera e delle meccaniche del gioco. Kirby: Star Allies supporterà il multiplayer fino a quattro giocatori in locale, utilizzando sia le coppie di Joy-Con, che i Pro Controller.