Knack 2 a confronto su PS4 e PS4 Pro: l'analisi di Digital Foundry

ha pubblicato l'analisi comparativa di, mettendo a confronto il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Le differenze tra le due piattaforme riguardano ovviamente la differente risoluzione e il framerate.

Su PlayStation 4 Pro Knack 2 gira in 4K dinamici (la risoluzione di partenza non è stata resa nota) con framerate ancorato a 30 fps. In alternativa è possibile giocare a 1080p e 60 fps, sia su PS4 che su PS4 Pro. Pur non risultando tecnicamente superbo, il nuovo gioco di Sony Japan Studio presenta un comparto estetico di discreta fattura, Digital Foundry lamenta però modelli poligonali spesso poveri e ambientazioni scarsamente dettagliate.

Knack 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e PS4 Pro, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.