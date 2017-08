ha pubblicato la demo giocabile diper PlayStation 4: la versione di prova è ora disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store, il file pesa 2.6 GB e integra il supporto per varie lingue, italiano compreso.

La demo giocabile di Knack 2 permette di provare il livello del Monastero, uno dei primi stage del gioco già mostrato più volte durante eventi come E3 di Los Angeles e Gamescom. Ricordiamo che il nuovo titolo di Sony Japan Studios sarà disponibile in Europa dal 5 settembre, in esclusiva su PlayStation 4.