è un gioco più fluido, divertente e vario del primo capitolo, ma resta comunque un titolo non ancora del tutto riuscito. La colpa è da imputare ad una storia banale, ad una direzione artistica non proprio accattivante, e a fasi action che alla lunga finiscono per annoiare.

Le soddisfazioni più grandi si provano esplorando i livelli, cercando i forzieri segreti che nascondono nuovi gadget, superando enigmi e cimentandosi nelle sequenze platform. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Knack 2 per PlayStation 4.