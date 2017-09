Arrivano le prime recensioni diper PlayStation 4, sequel del titolo omonimo che ha accompagnato il lancio di PlayStation 4 sul mercato nel 2013. Il nuovo gioco dista ricevendo valutazioni nel complesso più che discrete, pur senza raggiungere i picchi di eccellenza di altre produzioni Tripla A.

Tra i primi voti troviamo quelli di The Sixth Axis (8/10), PSX Sense (8/10), PlayStation Life (8/10), Polygon (7.5/10), IGN.com (7.2/10), Powepix (7/10), New Game Network (7/10), Digital Trends (6/10), CGM (6/10) e Destructoid (5.5/10). Knack 2 ha un Metascore di 71, superiore a quello del primo episodio, pari a 54/100. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Knack 2.