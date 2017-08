Knack 2 torna a mostrarsi in una nuova serie di screenshot

Nella giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo lotto di immagini dedicato a, il seguito della serie platform ideata e diretta da Mark Cerny, lead architect di PS4 e PS4 Pro.

Gli screenshot, che vi abbiamo riportato in chiusura di articolo, permettono di dare un sguardo a diverse istantanee di gameplay, ma anche allo skill tree accessibile tramite il menù in-game: tra le abilità che da qui potremo sbloccare, ne troviamo alcune utilizzabili esclusivamente in modalità co-op, ed altre che potremo attivare solo in determinati contesti ambientali ("Ice Knack", ad esempio, sarà disponibile solo nella Cava di Ghiaccio).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Knack 2 è atteso in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 6 settembre. Recentemente, Sony è tornata a mostrare il gioco con un nuovo video gameplay dedicato alla modalità co-op.