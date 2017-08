, seguito del platformer diretto da Mark Cerny, è ormai prossimo all'arrivo. Per promuovere il lancio del gioco, fissato al 6 settembre in Europa,ha questo'oggi pubblicato un nuovo spot commerciale dedicato al titolo.

Il breve filmato, che potete visionare in cima alla notizia, ci presenta i nemici del gioco in alcune sequenze cinematiche, ma non manca di concederci anche un piccolo assaggio di gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Knack 2 sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal prossimo 6 settembre. Seguendo questo collegamento potete dare uno sguardo ad una galleria di screenshot, mentre qui trovate 15 minuti di gameplay.