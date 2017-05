Knack 2 si mostra in nuove immagini in vista dell'E3

In vista della presentazione prevista per l'E3 di quest'anno, diverse testate sono riuscite a provare Knack 2, seguito dell'omonima esclusiva PlayStation 4 lanciata in concomitanza con la console. Sono stati inoltre forniti una serie di nuovi scatti del gioco in sviluppo presso SIE Japan Studio, che vi proponiamo in calce alla notizia.

Secondo quanto dichiarato dal director Mark Cerny, Knack 2 godrà di contenuti che per mancanza di tempo sono stati tagliati dall'originale Knack. I checkpoint molti distanti l'uno dall'altro saranno inoltre un ricordo del passato, in quanto gli sviluppatori hanno concentrato i livelli di sfida in modi alternativi, non relegandoli così al mero completamento di fasi platform.

Knack 2 è previsto per il 2017 in esclusiva su PlayStation 4, e Sony svelerà maggiori informazioni nel corso dell'E3.