Dal Giappone arrivano i primi dettagli sui dati di vendita di: secondo quanto riportato da Famitsu, il gioco ha venduto 2.601 copie nella settimana di lancio, non riuscendo a entrare nella Top 30 settimanale di Media Create.

Secondo Dengeki le vendite sarebbero state in realtà ben più basse, arrivando a quota 2.106 unità vendutee sul mercato retail. Si tratta di numeri non proprio positivi per un titolo esclusivo pubblicato da un grosso publisher. Il primo Knack in Giappone è stato incluso nei bundle di lancio PlayStation 4, vendendo oltre 320.000 copie nella prima settimana, il sequel non sembra invece aver incuriosito il pubblico giapponese.