Knights of Valour arriverà su PlayStation 4 a febbraio

ha annunciato che il picchiaduro a scorrimentoarriverà in Occidente durante il mese di febbraio, scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store, con supporto per le microtransazioni.

Knights of Valour è la riedizione dell'omonimo picchiaduro sviluppato da International Games System e uscito nelle sale giochi asiatiche nel 1999. Questa nuova versione presenta un comparto tecnico migliorato, con una grafica 2D pià nitida e curata, mentre il gameplay ricalca quello dei beat 'em up a scorrimento degli anni '90.

Il gioco verrà pubblicato su PlayStation 4 come free-to-play e potrà essere scaricato gratuitamente, con il supporto per gli acquisti in-app. La data di lancio non è stata ancora conferma, il titolo sarà disponibile nel corso del mese di febbraio.