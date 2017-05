Knights of Valour è disponibile su PS4, scaricabile gratis dal PlayStation Store

ha annunciato cheè ora disponibile per il download dal PlayStation Store europeo. Il gioco è un picchiaduro con elementi Action RPG per PlayStation 4, riedizione di un titolo arcade molto popolare in Asia.

Knights of Valour offre la possibilità di vestire i panni di un gruppo di guerrieri intenti a vagare per la Cina con l'obiettivo di sconfiggere il malvagio Imperatore Yan. Il gioco supporta anche il multiplayer co-op fino ad un massimo di quattro giocatori, il titolo è scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store, con supporto per le microtransazioni, il file pesa 7.2 GB, l'audio è in lingua cinese con sottotitoli in inglese.