Koch Media e Codemasters rinnovano il proprio accordo di distribuzione

: Codemasters e Koch Media hanno annunciato l’estensione del loro accordo globale di publishing e distribuzione. La partnership è iniziata nel 2016 e continuerà a vedere Koch Media come partner esclusivo di Codemasters nel publishing dei suoi titoli in America e unico distributore nei territori EMEA per altri due anni.

"Il rinnovo della nostra partnership è un ottimo esempio di come due società indipendenti dell’industria videoludica siano in grado di concentrarsi sui loro punti di forza, di affidarsi all'esperienza reciproca e di lavorare in simbiosi, tutto questo può solo portare ad un grande successo per entrambe le parti" ha dichiarato il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media.

"Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Koch Media e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente la nostra partnership" Ha dichiarato Frank Sagnier, CEO di Codemasters.